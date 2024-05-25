Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu?

MetroPOLL Araştırma, sokak köpekleri ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 1

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, "Sokak hayvanlarına ne yapılmalı" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 2

Sencar, araştırma sonucunu "Gündemin ikinci önemli konusu sokak hayvanları. Politikacıları bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Sokak hayvanlarını itlaf edenler ileride sokak köpeklerinin katili diye anılır" mesajı ile paylaştı.

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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 3

Metropoll'ün araştırmasına göre, AKP'lilerin yüzde 73,9'u "Barınaklara alınmalı" derken yüzde 23'ü "Sokakta bakılmalı/beslenmeli" dedi. AKP seçmeninin sadece yüzde 2,4'ü hayvanların uyutularak öldürülmesine destek verdi.

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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 4

İktidar ortağı MHP seçmeni de benzer yaklaşım sergiledi. MHP seçmeninin yüzde 74,7'si "Barınaklara alınmalı" derken, yüzde 3,9'u uyutmaya destek verdi.

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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 5

CHP seçmeni, yüzde 81,4 ile barınak seçeneğini onaylarken, yüzde 15,1 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 1,5 "uyutulsun" dedi.

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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 6
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Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 7
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