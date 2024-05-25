Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu?
MetroPOLL Araştırma, sokak köpekleri ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, "Sokak hayvanlarına ne yapılmalı" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Sencar, araştırma sonucunu "Gündemin ikinci önemli konusu sokak hayvanları. Politikacıları bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Sokak hayvanlarını itlaf edenler ileride sokak köpeklerinin katili diye anılır" mesajı ile paylaştı.
Metropoll'ün araştırmasına göre, AKP'lilerin yüzde 73,9'u "Barınaklara alınmalı" derken yüzde 23'ü "Sokakta bakılmalı/beslenmeli" dedi. AKP seçmeninin sadece yüzde 2,4'ü hayvanların uyutularak öldürülmesine destek verdi.
İktidar ortağı MHP seçmeni de benzer yaklaşım sergiledi. MHP seçmeninin yüzde 74,7'si "Barınaklara alınmalı" derken, yüzde 3,9'u uyutmaya destek verdi.
CHP seçmeni, yüzde 81,4 ile barınak seçeneğini onaylarken, yüzde 15,1 "Sokakta bakılmalı/beslenmeli", yüzde 1,5 "uyutulsun" dedi.