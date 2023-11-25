Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor

İSTANBUL İÇİN DE UYARI GELDİ

İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (0:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10°C’lik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.