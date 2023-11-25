Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Ankara Valiliği, bugünden itibaren il genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer etkili olacak fırtınanın, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İl genelinde görülecek sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla pazar akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.
İSTANBUL İÇİN DE UYARI GELDİ
İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (0:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10°C’lik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı gerçekleşeceğini ve bu yağışın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Çalışkan, "Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir. Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir" uyarısı yaptı.