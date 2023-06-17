Anchorman olarak gitti, holding patronu olarak döndü: Erhan Çelik, tüm fuarlar için imzayı attı!

İSTANBUL'DA İMZALAR ATILDI

Sondakika.com'da yer alan habere göre Libya Hükümeti ve Türk şirket arasında yapılan protokole göre; Libya’daki tüm fuar alanlarını bundan böyle Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ile Libya Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı işletecek. Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı, ülkesinde bulunan yerel şirketlerin organizasyonlarını gerçekleştirirken, Nobel Şirketler Grubu ise tüm yabancı ülke anlaşmalarından ve alanların işletilmesinden sorumlu olacak.