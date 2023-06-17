Anchorman olarak gitti, holding patronu olarak döndü: Erhan Çelik, tüm fuarlar için imzayı attı!
Anchorman olarak ünlenen ancak daha sonra medya sektöründen ayrılarak ticarete giren Erhan Çelik'ten dikkat çeken bir anlaşma geldi. Nobel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Libya’daki tüm fuar alanlarının işletmesinin devralınmasına yönelik anlaşma imzaladı.
Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı ile Nobel Şirketler Grubu arasında dikkat çeken bir anlaşma imzalandı. Almanya, Rusya ve Amerika’daki adımlarının ardından Libya’nın tüm fuar alanlarının işletmesini devralan Türkiye Merkezli Nobel Şirketler Grubu, faaliyet alanının 5 ülkeye yükseltti. Trablus, Bingazi ve Misurata başta olmak üzere Libya’daki tüm fuar alanlarının işletmesinin devralınmasına yönelik anlaşma İstanbul’da imzalandı.
İSTANBUL'DA İMZALAR ATILDI
Sondakika.com'da yer alan habere göre Libya Hükümeti ve Türk şirket arasında yapılan protokole göre; Libya’daki tüm fuar alanlarını bundan böyle Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ile Libya Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı işletecek. Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı, ülkesinde bulunan yerel şirketlerin organizasyonlarını gerçekleştirirken, Nobel Şirketler Grubu ise tüm yabancı ülke anlaşmalarından ve alanların işletilmesinden sorumlu olacak.
Bu şekilde Libya’daki tüm fuar alanlarını ortak işletecek olan konsorsiyum, dün (16 Haziran) İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi’nde (DEİK) düzenlenen törenle imza altına aldı.
Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı adına Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanı Esam Abujella Aloul, Nobel Şirketler Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik’in imza attığı törene Libya hükümeti bakanlık ve büyükelçilik yetkilileri ile DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Muzaffer Karanfil de katıldı.