"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu
Tiktok fenomeni Gizem Yıldız erkek arkadaşı ile birlikte çektiği videoda geçen "Amin amin" sözüyle gündem olmuştu. Takipçi sayısı hızla artan Yıldız'a beğeni kadar eleştiri de gelmişti. Fenomen Gizem Yıldız estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri oldu
Sosyal medyada yayınladığı videoda geçen "Amin amin" sözüyle gündem olan Gizem Yıldız fenomen haline geldi.
Burnundan estetik olan Gizem Yıldız son olarak dudak dolgusu yaptırdı. Paylaşımında "Sosyal medyada herkes sinsi dudak diyor" diyen Yıldız, henüz burun bandajlarını çıkarmadan dudaklarına dolgu yaptırmaya gitti.
Burnundaki bandajlar çıkan ve dudaklarına dolgu yaptıran fenomen Gizem Yıldız'ın son hali sosyal medyada viral oldu.
İşte gelen yorumlardan bazıları: