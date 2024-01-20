Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı!
Yarıştığı tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yağıyor. Alman ekibin teklifinin detayları ortaya çıktı.
Bundesliga ekibi Stuttgart’ın Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’e yaptığı teklif ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin teklifi reddettiği belirtildi.
Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Stuttgart, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e, 1 milyon euro kiralama ücreti ve 11 milyon euroluk mecburi satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı, gelen teklifi reddedildi.
Son dönemde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve Fenerbahçe’den ayrılması beklenen İsmail Yüksek’e Olympique Lyon’dan da teklif vardı.
Lyon ile de görüşmelerim başkanlar düzeyinde sürdüğü bildirildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı