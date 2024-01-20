Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı!

Yarıştığı tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yağıyor. Alman ekibin teklifinin detayları ortaya çıktı.

Almanya Fenerbahçe transfer
Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! - Resim: 1

Bundesliga ekibi Stuttgart’ın Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’e yaptığı teklif ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin teklifi reddettiği belirtildi.

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Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! - Resim: 2

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Stuttgart, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e, 1 milyon euro kiralama ücreti ve 11 milyon euroluk mecburi satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı, gelen teklifi reddedildi.

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Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! - Resim: 3

Son dönemde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve Fenerbahçe’den ayrılması beklenen İsmail Yüksek’e Olympique Lyon’dan da teklif vardı.

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Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! - Resim: 4

Lyon ile de görüşmelerim başkanlar düzeyinde sürdüğü bildirildi.

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Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! - Resim: 5

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı

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Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! - Resim: 6
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