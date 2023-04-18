Aldatıldığını öğrenen kadın dehşet saçtı: Kocasının sevgilisine ve 2 aylık bebeğe asitle saldırdı

Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., yaptığı takip araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp ondan bebeğinin de olduğunu öğrenince çılgına döndü. Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti.