Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı

Evlenme sayısının en yüksek olduğu iller, 106 bin 588 ile İstanbul, 37 bin 269 ile Ankara, 30 bin 397 ile İzmir oldu. Evlenme sayısının en az olduğu iller ise 419 ile Tunceli, 435 ile Bayburt, 467 ile Ardahan oldu.