AKP'nin politikaları ilaç krizini büyüttü: Organ naklinde kullanılan ilaç ülkeye gelmeyecek, astım, şeker ve kalp ilaçlarında da sorun büyüyor

Türkiye’nin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de ilaç krizi oldu. Hükümetin yaptığı düzenlemeler ise sorunu çözmekten çok uzak…

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; ilaç yokluğu krizini çözmek için cumhurbaşkanı kararı ile İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki 3. düzenlemeyle yapılan “ilaç zammı” da sorunu çözmedi. Döviz kurundaki hareketlilik, eczane raflarına yansıdı. İthal edilemeyen ilaçlar nedeniyle yurttaşlar; antibiyotikleri, ağrı kesicileri, astım, şeker, kalp ilaçlarını eczanelerde bulamıyor.