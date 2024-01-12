AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a jest! Adı bir fen lisesine verildi

TOKİ’nin 2014 yılında, bugünkü parayla yaklaşık 107 milyon TL’ye ihale ettiği devlet okuluna, geçen yıl şubat ayında yapılan isim değişikliği ile Murat Kurum’un adı verildi. Murat Kurum’un Çevre Şehircilik Bakanı olduğu sırada yapılan isim değişikliğiyle, “Karapınar Meke Anadolu Lisesi”, “Murat Kurum Fen Lisesi” oldu.