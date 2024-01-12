AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a jest! Adı bir fen lisesine verildi
Geçtiğimiz günlerde AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olduğu açıklanan Murat Kurum'un adı, Konya'da bir fen lisesine verildi.
GERÇEK GÜNDEM-AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un adı, TOKİ’nin 2014 yılında Konya Karapınar’da yaptırdığı bir liseye verildi.
Karapınar Meke Anadolu Lisesi’nin adı geçen yıl, “Murat Kurum Fen Lisesi” olarak değiştirildi. Kurum, Bakan olduğu sırada adı değiştirilen okulu, milletvekili seçildikten sonra ziyaret etti.
TOKİ’nin 2014 yılında, bugünkü parayla yaklaşık 107 milyon TL’ye ihale ettiği devlet okuluna, geçen yıl şubat ayında yapılan isim değişikliği ile Murat Kurum’un adı verildi. Murat Kurum’un Çevre Şehircilik Bakanı olduğu sırada yapılan isim değişikliğiyle, “Karapınar Meke Anadolu Lisesi”, “Murat Kurum Fen Lisesi” oldu.
Millet parasıyla 10 bin 672 metrekarelik, 2474 ada 1 parsel üzerine yaptırılan 16 derslikli Anadolu öğretmen lisesi, 200 kişilik pansiyon ve spor salonu geçen yıla kadar “Karapınar Meke Anadolu Lisesi” adıyla eğitim verdi.
“MEKE ANADOLU” YOK OLDU
Geçen yıl yerel basında çıkan haberlerde isim değişikliğini, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, düzenlenen bir toplantıda özetle şöyle açıklamıştı:
“Karapınar Meke Anadolu Lisesi, eski adını alarak Karapınar Lisesi olarak, 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasına taşınacak. Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 18 derslikli, eski yerine, Mevlâna İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınacak. ´ Meke Anadolu Lisesinin boşalttığı okul, Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi olarak açılacak.”
Toplantıda söz alan Karapınar AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin, ilçeye yaptığı yatırımlar nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etmişti.
Murat Kurum, ismi değiştirilen okulu, 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili seçildikten sonra, eylül ayında ziyaret etmişti.