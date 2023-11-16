AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre İstanbul için yapılan hazırlıklar kapsamında da AKP her ilçe belediye başkanının performansını ölçmeye başladı. 26 Kasım’da yapılacak temayül yoklamasında ise teşkilata, mevcut belediye başkanları ile yola devam edilip edilmeyeceği sorulacak.