AKP'den EYT sonrası yeni çalışma: 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor!

Seçimler yaklaşırken kesenin ağzını açan AKP, uzun yıllardır tartışma konusu olan EYT düzenlemesini Meclis'e getirmeye hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. EYT’yi bir gün kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olanlar, sosyal medyada duruma isyan etmeye başladı.