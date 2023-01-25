AKP'den EYT sonrası yeni çalışma: 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor!
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AKP'nin EYT'den sonra 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlere kademeli emeklilik hakkı tanıyan bir çalışmaya başlandığını köşesinden aktardı.
Seçimler yaklaşırken kesenin ağzını açan AKP, uzun yıllardır tartışma konusu olan EYT düzenlemesini Meclis'e getirmeye hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. EYT’yi bir gün kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olanlar, sosyal medyada duruma isyan etmeye başladı.
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bu durumu AKP'li yetkililerle konuştuğunu ve bu durumdaki kişilere kademeli emeklilik öngören bir düzenleme için çalışma başlatıldığını aktardı.
Bülent Aydemir'in yazısından bir bölüm şöyle:
EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. SGK üzerinde büyük yük oluşturacak bu düzenlemeyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlarımız da oldu.