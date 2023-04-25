AKOM'dan uyarı: İstanbul'u 'oraj' vuracak, bu tarihlere dikkat!

YAĞMUR TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.