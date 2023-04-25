AKOM'dan uyarı: İstanbul'u 'oraj' vuracak, bu tarihlere dikkat!
AKOM, İstanbul'da yaşanacak oraj nedeniyle bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden düşeceğini belirtti. Gök gürültülü sağanak yağmur, 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek.
AKOM, İstanbul'da oraj beklendiğini açıkladı. Alınan bilgilere göre, iki gün boyunca sürecek olan oraj hava sıcaklıklarını 5-8 derece birden düşürecek. Gök gürültülü fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.
Kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek.
YAĞMUR TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK
Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA ORAJ BEKLENİYOR
26 Nisan Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde oraj bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte sıcaklıklar da düşecek, gök gürültülü yağmur bekleniyor.