AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Etkili geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar uyarısında bulundu. Açıklamada, karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada, gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin yaşanmasının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.
ANİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.
TEDBİR ALINDI
Öte yandan İBB'nin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı bildirildi.