AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor
AKOM'dan yapılan uyarıda İstanbul'da kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken, hava sıcaklarının düşeceği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu geceden itibaren kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.
Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı yurttaşların tedbirli olması çağrısında bulunuldu.
AKOM, İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini belirtti.
Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.
AKOM’dan yapılan açıklamada, bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği belirtildi.