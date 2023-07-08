AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

AKOM'dan yapılan uyarıda İstanbul'da kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken, hava sıcaklarının düşeceği bildirildi.

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AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu geceden itibaren kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

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AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2

Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı yurttaşların tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

AKOM, İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini belirtti.

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AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3

Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4

AKOM’dan yapılan açıklamada, bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği belirtildi.

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