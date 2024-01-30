AKOM tarih verdi: Soğuk ve karlı hava İstanbul'u ne zaman terk edecek?

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'U TERKEDİYOR

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, yağışların il genelinde yağmura dönmesi ve iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.