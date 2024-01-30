AKOM tarih verdi: Soğuk ve karlı hava İstanbul'u ne zaman terk edecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, iki gündür etkili etkili olan soğuk ve karlı havanın İstanbul'u terk etmesi beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı belirtildi.
İstanbul güne, 3 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile başladı.
Silivri ve Çatalca'nın yüksek bölgelerinde kar, diğer yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur geçişleri yaşandı.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'U TERKEDİYOR
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, yağışların il genelinde yağmura dönmesi ve iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkarak 12-13 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcaklıklarının 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 2-15 Şubat günleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.