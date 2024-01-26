AKOM resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da Pazartesi günü kar yağışı beklediğini duyurdu.
Mega kente kar geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı(AKOM), İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasını beklediğini, cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi ise kar yağışı beklediğini açıkladı.
İstanbul’da güne 5 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı.
HAVA DAHA DA SOĞUYACAK
AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.