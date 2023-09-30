AKOM İstanbul için saat vererek uyardı! 'Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın'
İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürürken, AKOM saat vererek yurttaşları gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceğini duyurdu.
AKOM sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağını belirtti.
AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiğine dikkat çekti.
Merkezden yapılan açıklamada aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.