AKOM açıkladı: Önümüzdeki hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi, hafta boyunca genellikle güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıklar bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.