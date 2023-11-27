AKOM açıkladı: İstanbul'da dondurucu soğuk ne zaman bitecek?

İstanbul'da devam edecen dondurucu soğukların ne zaman biteceği belli oldu.

İstanbul AKOM
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AKOM açıkladı: İstanbul'da dondurucu soğuk ne zaman bitecek? - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre İstanbul’daki dondurucu soğuk Salı gününe kadar devam edecek.

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AKOM açıkladı: İstanbul'da dondurucu soğuk ne zaman bitecek? - Resim: 2

Önceki gün etkili olmaya başlayan Lodos dün ilk saatlerden (3:00) itibaren kuvvetini arttırarak yağış ile birlikte kısa süreli hamlelerle tam fırtına (60-90km/s) şeklinde etkili oldu.

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AKOM açıkladı: İstanbul'da dondurucu soğuk ne zaman bitecek? - Resim: 3

İstanbul'da sıcaklıklar salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam edecek. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar (bugün hariç) mevsim normalleri civarında seyredecek.

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AKOM açıkladı: İstanbul'da dondurucu soğuk ne zaman bitecek? - Resim: 4
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