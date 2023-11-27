AKOM açıkladı: İstanbul'da dondurucu soğuk ne zaman bitecek?
İstanbul'da devam edecen dondurucu soğukların ne zaman biteceği belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre İstanbul’daki dondurucu soğuk Salı gününe kadar devam edecek.
Önceki gün etkili olmaya başlayan Lodos dün ilk saatlerden (3:00) itibaren kuvvetini arttırarak yağış ile birlikte kısa süreli hamlelerle tam fırtına (60-90km/s) şeklinde etkili oldu.
İstanbul'da sıcaklıklar salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam edecek. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar (bugün hariç) mevsim normalleri civarında seyredecek.