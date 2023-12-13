Akıllı telefon kullanırken bu hatayı yapanlar yandı: Şifreleriniz ifşa olmuş olabilir

Güvenilir Cihaz ve Ağlar Kullanın

Yalnızca güvenilir cihazlar ve güvenli Wi-Fi ağları kullanın. Bir kereliğine bağlandığınız bir ağ sonrası şifrenizi değiştirmeniz mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Özellikle pandemi sonrası artan uzaktan çalışma şekli insanları kafelerin ve kütüphanelerin ağını kullanmaya itti. Bu tarz durumlarda VPN hizmeti kullanmanız en iyisidir.