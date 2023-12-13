Akıllı telefon kullanırken bu hatayı yapanlar yandı: Şifreleriniz ifşa olmuş olabilir
Akıllı telefonda yapılan bazı hatalar, telefonunuzun bilgi hırsızlığına karşı açık hale getiriyor. O hatalar siber korsanların telefonunuza rahat bir şekilde sızmasına neden oluyor...
Akıllı telefon kullanırken yapılan 5 hata, siber korsanların telefonunuza rahat bir şekilde sızmasına neden oluyor.
İşte siber korsanları telefonunuzdan uzak tutmanız için yapmanız gerekenler:
Güçlü Şifreler Oluşturun, Aynı Şifreleri Sürekli Kullanmayın
Her hesabınız için güçlü, karmaşık şifreler oluşturun ve düzenli aralıklarla değiştirin. Sürekli aynı şifreleri kullanmayın.
Güvenilir Cihaz ve Ağlar Kullanın
Yalnızca güvenilir cihazlar ve güvenli Wi-Fi ağları kullanın. Bir kereliğine bağlandığınız bir ağ sonrası şifrenizi değiştirmeniz mantıklı bir yaklaşım olacaktır.
Özellikle pandemi sonrası artan uzaktan çalışma şekli insanları kafelerin ve kütüphanelerin ağını kullanmaya itti. Bu tarz durumlarda VPN hizmeti kullanmanız en iyisidir.
Güncel Olmayan Yazılımlar Kullanmaktan Kaçının
Cihazınızın ve uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. Güvenlik açıkları güncellemelerle giderilir.
Yazılımlar güvenlik açıkları barındırdıkları için yayından kaldırılmış ve üzerine yeni güncelleme yayınlanmış olabilir.
Bilinçli Olun: Her Bağlantıya Tıklamayın
E-posta veya mesajlarda gelen şüpheli bağlantılardan, sahte sitelerden ve bilinmeyen kaynaklardan gelen taleplerden kaçının.
Gizliliğinizi Ayarlayın
Sosyal medya hesaplarınızda ve diğer çevrimiçi platformlarda gizlilik ayarlarınızı düzenleyin.