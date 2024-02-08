Akıllara durgunluk veren araba dolandırıcılığı! 250 bin TL indirimle aldılar...
Ankara'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bozdukları araç için satıcıyla anlaşan dolandırıcılar, 'araç bozuk' diyerek 250 bin TL indirimle arabayı satın aldı.
Ankara'da aracını satmak isteyen bir kişi müşterileri tarafından dolandırılınca aracını 250 bin TL indirimli satmak zorunda kaldı. Dolandırıcı müşteriler amaçlarına ulaştı ama kameralara yakalandı.
Show Haber'de yer alan habere göre; aracı almaya gelen dolandırıcılardan biri satıcıyı oyalarken, diğeri ise 'indirim planı'nı devreye sokuyor
Dolandırıcılardan biri otomobilin bagajını incelerken, diğeri ise radyatör kısmına uzandı. Suyun içine yağ boşalttı. Sonra da "Araçta hasar var" diyerek satıcıdan indirim talep ettiler.
Otomobilini 250 bin TL zarar ederek satan kişi, benzer şikayetleri çevresinde görünce dolandırıldığının farkına vardı.
Kamera görüntülerini izleyen talihsiz satıcı, gözlerine inanamadı. Yargıya başvuran satıcı, aracını alan kişilerden şikayetçi oldu.
Herkesi hayrete düşüren olayla ilgili Show Haber'e konuşan Avukat Mert Koray Aslanbaş "Aracın değeri yaklaşık 1,5 milyon. Alıcılar araçta hasar olduğunu belirterek indirim talep ediyor. Müvekkilim de tabi aslını bilmediği için talebi kabul ediyor ve yaklaşık 250 bin TL'lik zararla aracını satıyor" dedi.