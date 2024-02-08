Akıllara durgunluk veren araba dolandırıcılığı! 250 bin TL indirimle aldılar...

Herkesi hayrete düşüren olayla ilgili Show Haber'e konuşan Avukat Mert Koray Aslanbaş "Aracın değeri yaklaşık 1,5 milyon. Alıcılar araçta hasar olduğunu belirterek indirim talep ediyor. Müvekkilim de tabi aslını bilmediği için talebi kabul ediyor ve yaklaşık 250 bin TL'lik zararla aracını satıyor" dedi.