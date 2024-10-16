Aile Hekimleri Hasta Kovalayacak: 32 Bin Lira Maaş Kesintisi Olacak

"HEKİMLİK ONURUNA AYKIRI"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyeleri, 19 Ekim’de Ankara’da geniş katılımlı bir miting düzenleyecek. AHEF yetkilisi Dr. Ali Demir, yönetmeliği “Hekimlik onuruna aykırı” olarak nitelendirirken, "Hastaların muayeneye gelmesini sağlayamadığımızda bile maaşlarımızdan kesinti yapılacak. Bu durum, hekimlerin hasta kovalamasına yol açacak" dedi. Yönetmelikte yer alan hasta memnuniyeti puanlarına göre maaş düzenlemesi ise mesleki itibarı zedeleyeceği endişesiyle eleştiriliyor.

Federasyon, aile hekimlerinin hastaların memnuniyetine göre değil, objektif kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor ve yönetmeliğin iptali için mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtiyor.