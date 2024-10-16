Aile Hekimleri Hasta Kovalayacak: 32 Bin Lira Maaş Kesintisi Olacak
Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine yönelik hazırladığı yeni yönetmelik, hekimler arasında büyük tepkiye yol açtı.
Kaynak: T24
Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmelik taslağına göre, aile hekimlerinin maaşlarında, doğum sonrası kontrole gelmeyen lohusa hastalar nedeniyle kesinti yapılacak. Ayrıca, aile hekimine gitmeden doğrudan devlet hastanelerine başvuran hastalar için de hekimlere ceza puanı uygulanacak. Tüm şartları yerine getiren aile hekimlerinin maaşında değişiklik olmayacakken, hiçbir şartı yerine getiremeyen hekimlerin maaşından yaklaşık 32 bin TL kesinti yapılması öngörülüyor.
HEKİMLERE CEZA KESİLECEK
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Bakanlık, aile hekimlerinin maaşlarını, hastaların kontrollerini yapıp yapmamalarına ve hasta takibine göre düzenlemeyi planlıyor. Özellikle, doğum sonrası kadınlar (lohusa) gibi hasta gruplarına ulaşamayan hekimlerin maaşlarında kesinti yapılacak. Ayrıca, aile hekimine uğramadan doğrudan devlet hastanesine başvuran hastalar için de hekimlere ceza puanı verilecek.
"HEKİMLİK ONURUNA AYKIRI"
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyeleri, 19 Ekim’de Ankara’da geniş katılımlı bir miting düzenleyecek. AHEF yetkilisi Dr. Ali Demir, yönetmeliği “Hekimlik onuruna aykırı” olarak nitelendirirken, "Hastaların muayeneye gelmesini sağlayamadığımızda bile maaşlarımızdan kesinti yapılacak. Bu durum, hekimlerin hasta kovalamasına yol açacak" dedi. Yönetmelikte yer alan hasta memnuniyeti puanlarına göre maaş düzenlemesi ise mesleki itibarı zedeleyeceği endişesiyle eleştiriliyor.
Federasyon, aile hekimlerinin hastaların memnuniyetine göre değil, objektif kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor ve yönetmeliğin iptali için mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtiyor.