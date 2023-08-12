Ahmet Kaya şarkısı gerçek oldu: Tabancasını 'hela'da unuttu

"Tabanca ile yaralama veya cinayet işlenmesi durumunda siz de sanık sıfatı ile mahkemede yargılanırsınız"

Olaydan sonra polis karakoluna gittiğini söyleyen Yanar, "Silahımın taşıma ruhsatlı olduğunu söyleyerek seri numarasını bildirdim ve çalıntı kaydı oluşturdum. Silahımla işlenebilecek suçların önüne geçmiş oldum. Tabanca bulunursa kriminal inceleme sonucu kişiye iade edilir. Eğer böyle durumlarda gerekli ihbar yapılmazsa, tabanca ile yaralama veya cinayet işlenmesi durumunda siz de sanık sıfatı ile mahkemede yargılanırsınız. Bunun için ivedilikle en yakın kolluk kuvvetine bilgi verilmelidir. Bundan sonraki süreçte atılı iddialara yönelik bir suç işlendiğinde beraat edebilmeniz adına bu işlemleri yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 3-4 sene süren yargılamalarda telafisi güç zararlar gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.