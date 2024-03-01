Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e İstanbul depremi eleştirisi: Her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin, size inanayım!

Ercan, eleştirisinde “İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile mütahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen” sözlerini sarf etti.

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