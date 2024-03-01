Ahmet Ercan'dan Naci Görür'e İstanbul depremi eleştirisi: Her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin, size inanayım!
Naci Görür'e eleştiride bulunan Ahmet Ercan, "İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyor" dedi.
Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Fayları ile aktif bir deprem ülkesi.
Topraklarının büyük bir bölümü 1. dereceden deprem bölgesi olan Türkiye, geçmişten bugüne yıkıcı depremler yaşadı.
1939'daki 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremi, 1999'daki 7.2’lik Gölcük depremi, 2011’deki 7.1’lik Van depremi ve 2023’te Maraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık 6 Şubat depremleri, bu yıkıcı depremlere örnek sayılabilir.
Deprem uzmanları ve jeologlar, İstanbul’da da yıkıcı bir deprem beklediklerini söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine karşı sürekli uyarılarda bulunan uzmanların başında geliyor.
Prof. Dr. Görür, Büyük İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır” açıklamasını yapmıştı.
Görür, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Kurum’un kendisine danışmanlık teklif ettiğini belirterek, “Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer” demişti.
Naci Görür geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında da “Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
AHMET ERCAN: SİZİN SÖZLERİNİZİ KULLANIP OY İLE PARA DEVŞİRİYORLAR
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Görür ve başlıca diğer deprem uzmanlarının İstanbul’la ilgili değerlendirmelerini eleştirdi.
Ercan, eleştirisinde “İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile mütahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen” sözlerini sarf etti.