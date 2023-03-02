Ahmet Ercan yer göstererek uyardı: '8'e kadar kadar deprem üretebilir'
Tunceli’de açık havada yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen, ‘Depremde neler yapılabilir’ konulu panele katılan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tunceli'de açık alanda ‘Deprem anında neler yapılır’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
Panelde Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kent halkı da yer aldı. Panel başlamadan önce depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
"ORASI EN ÇEKİNCELİ YER"
Bingöl Yedisu fay hattının 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, “Gerginlik birikiminin boşalması gerekiyor. Boşaldığı zaman yerde kırık oluşuyor. Doğu Anadolu kırığı, bugünkü Hatay’ın bulunduğu kesimden Osmaniye, Adıyaman’ın kuzeyinden Kahramanmaraş oradan da Malatya, Elazığ’a uzanıyor. Tunceli’ye uğramıyor.
Bingöl’den Karlıova’nın bulunduğu yerden Kuzey Anadolu fayı ile kesişiyor. Bu 15 milyon yıl önce oluyor. Bu kaktırma devam ettiği için Doğu Anadolu da bu yükü kaldıramadığından bu kez ikinci bir kırık oluşuyor.