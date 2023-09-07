Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı!
Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X üzerinden yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı. 81 ilden sadece 21'i bu kategoride yer aldı.
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle birçok ilde yıkım yaşandı.
Deprem felaketinin üzerinden 7 ay geçti. Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X üzerinden yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı.
Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre 81 ilden sadece 21'i bu kategoride yer aldı.
Her gün irili ufaklı birçok deprem hem AFAD hem de kandilli rasatahanesi ölçeklerince kaydediliyor. Yaşanan büyük depremler ise hem maddi hem de manevi anlamda can yakıyor.