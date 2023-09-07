Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı!

Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X üzerinden yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı. 81 ilden sadece 21'i bu kategoride yer aldı.

Deprem Ahmet Ercan
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Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı! - Resim: 1

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle birçok ilde yıkım yaşandı.

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Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı! - Resim: 2

Deprem felaketinin üzerinden 7 ay geçti. Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X üzerinden yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı.

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Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı! - Resim: 3

Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre 81 ilden sadece 21'i bu kategoride yer aldı.

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Ahmet Ercan tek tek açıkladı: Deprem bakımından en güvenli iller ortaya çıktı! - Resim: 4

Her gün irili ufaklı birçok deprem hem AFAD hem de kandilli rasatahanesi ölçeklerince kaydediliyor. Yaşanan büyük depremler ise hem maddi hem de manevi anlamda can yakıyor.

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