Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi

Sonuçta biz bu depremi yorumlamaya çalışırken ilk deprem 35 kilometre ileride 7,6’lık deprem daha oldu. Bu olağanüstü şaşırtıcı ve dehşet bir olaydı. Bu depremin büyüklüğü 5 kilometre derinde Kahramanmaraş Pazarcık’ın altında 1 megatonluk nükleer bombayı koyacaksınız ve onu patlatacaksınız.