Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tv100 Deprem Özel yayınında önemli uyarılarda bulundu. "Gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir" diyen Ercan, ikinci depremi ise bu sözlerle değerlendirdi, "Bu olağanüstü şaşırtıcı ve dehşet bir olaydı."
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Ece Üner'in sunduğu tv100 deprem özel yayınına konuk olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ercan, "Adıyaman’ın Arap Kalkanı’ndan çekinmeye başladım
Oradan Çüngüş’e, Gerger’e doğru gidiş başladı. Eğer o gidiş sürerse oralarda bir şeyler yapabilir. Diyarbakır’ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir" dedi.
"OLAĞANÜSTÜ ŞAŞIRTICI VE DEHŞET BİR OLAYDI"
Danışma kurulu olarak tartıştığımız zaman depremin büyüklüğü 7,9. Bu Türkiye’nin bugüne kadar olan en büyük depremi. Bunun böyle olabileceği daha ilk günden belliydi.
Sonuçta biz bu depremi yorumlamaya çalışırken ilk deprem 35 kilometre ileride 7,6’lık deprem daha oldu. Bu olağanüstü şaşırtıcı ve dehşet bir olaydı. Bu depremin büyüklüğü 5 kilometre derinde Kahramanmaraş Pazarcık’ın altında 1 megatonluk nükleer bombayı koyacaksınız ve onu patlatacaksınız.