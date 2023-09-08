Ahmet Ercan il il sıraladı: Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin illerinde görülebilecek depremlerin büyüklüğünü sıraladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye'de görülebilecek depremleri il il sıraladı. Hangi şehirde kaç büyüklüğünde deprem beklediğini tek tek ifade etti. İşte korkutan o açıklamalar...
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de en büyük depremlerle karşılaşabilecek illeri sıraladı.
Alfabetik olarak tüm iller için tek tek değer paylaşan Ercan, A ve B harfi ile başlayan kentleri sıraladı. Ercan, "Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur" ifadelerini kullandı.
Adana M7,1,
Adıyaman M6,9,
Afyon M6,9,