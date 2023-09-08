Ahmet Ercan il il sıraladı: Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin illerinde görülebilecek depremlerin büyüklüğünü sıraladı.

Deprem Ahmet Ercan
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Ahmet Ercan il il sıraladı: Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Resim: 1

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye'de görülebilecek depremleri il il sıraladı. Hangi şehirde kaç büyüklüğünde deprem beklediğini tek tek ifade etti. İşte korkutan o açıklamalar...

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Ahmet Ercan il il sıraladı: Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Resim: 2

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de en büyük depremlerle karşılaşabilecek illeri sıraladı.

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Ahmet Ercan il il sıraladı: Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Resim: 3

Alfabetik olarak tüm iller için tek tek değer paylaşan Ercan, A ve B harfi ile başlayan kentleri sıraladı. Ercan, "Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ercan il il sıraladı: Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Resim: 4

Adana M7,1,

Adıyaman M6,9,

Afyon M6,9,

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