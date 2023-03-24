Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti

Ercan'ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş’ta M5,3 orta büyüklükte bir deprem oldu,4 sn sürdü. Yıkım gücü yapılar yaralı olduğundan 6 olarak gerçekleşti. Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti. Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek.