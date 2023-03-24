Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Prof. Ercan, Kayseri'de de yeni bir depremin olmasının kendilerini şaşırtmayacağını söyledi.

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Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti - Resim: 1

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti - Resim: 2

Prof. Ercan, depremin hissedildiği Kayseri'de de yeni bir depremin olmasının kendilerini şaşırtmayacağını söyledi.

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Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti - Resim: 3

Ercan'ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş’ta M5,3 orta büyüklükte bir deprem oldu,4 sn sürdü. Yıkım gücü yapılar yaralı olduğundan 6 olarak gerçekleşti. Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti. Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek.

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Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti - Resim: 4

“DEPREMCİK DİZİLİMİ DE İLGİ ÇEKMEKTEDİR”

Göksun-Kahramanmaraş yönüne doğru, depremcikler dizilmektedir. Buna koşut olarak Saimbeyli, Türkoğlu’na doğru depremcik dizilimi de ilgi çekmektedir. Ne var ki, Kadirli, İmamoğlu, Kozan, Adana’ya doğru olan Savrun kolu dingin görülüyor."

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