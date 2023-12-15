Ahmet Ercan, 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri açıkladı: Deprem uzmanlarına ateş püskürdü
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ercan, isim vermeden bazı uzmanlara ateş püskürdü.
Türkiye bu yılın başında Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından, deprem gerçeği ile bir kere daha yüzleşti. Aktif fay hatlarının olduğu ülkemizde, birçok kent deprem riskli bölge olarak biliniyor. Depremler sonrası ise kamuoyunun dikkati yaşadığı bölgelerde zemin ve bina sağlamlığına çevrildi.
Jeologlar ve uzmanlar deprem ihtimaline ilişkin görüşlerini ve önerilerini sıralarken bir açıklama da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.
Türkiye'nin farklı kuşaklarındaki fay hatlarının enerji kapasitelerini açıklayan Ercan, 7.0 ve üzerinde deprem üretebilecek bölgeleri duyurdu.
Ahmet Ercan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken açıklamalar yaptı ve bazı deprem uzmanlarına yönelik eleştirilerini sıraladı.
Ercan, "Şu kentte şu büyüklükte bir deprem bekliyorum demenin halka korku salmaktan başka hiç bir yararı yok." ifadesini kullandı ve nerelerde deprem olacağını açıkladı.
İşte Ercan'ın Twitter yanı X'ten yaptığı paylaşımlar...
Her an kaza olabilir, her an yüreğiniz durabilir, her an deprem olabilir. Bunun için her gün, “olacak diye” evzinip, yaşam karartılmaz. Önlem alınır, yaşam sürer. Yaşamda, olumsuzluğa yer vermeyin
Şu kentte şu büyüklükte bir deprem bekliyorum demenin halka korku salmaktan başka hiç bir yararı yok. Çünkü, yüzlerde yıldır yanlış yapılan, yüzbinlerce yapıyı yıkıp yeniden yapmak için ne toplumun, ne de yönetimin gücü var. Her depremden sonra ağıt yakan halk çaresiz. Ne kötü!
Türkiye'nin 7 deprem kuşağının üretebileceği en büyük depremler: Kuzey Anadolu (M8), Doğu Anadolu (M7,8), Ölüdeniz (M7,7), Arap Kalkanı (M7,2), Ege (M7,3), Güney Ege Dalma Batma (7,6), Kıbrıs Yayı kuşağı (M7,0).