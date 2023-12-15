Ahmet Ercan, 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri açıkladı: Deprem uzmanlarına ateş püskürdü

Şu kentte şu büyüklükte bir deprem bekliyorum demenin halka korku salmaktan başka hiç bir yararı yok. Çünkü, yüzlerde yıldır yanlış yapılan, yüzbinlerce yapıyı yıkıp yeniden yapmak için ne toplumun, ne de yönetimin gücü var. Her depremden sonra ağıt yakan halk çaresiz. Ne kötü!