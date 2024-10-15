Ağrı Kesiciden 10 Kat Daha Etkili Meyvenin Hasadı Başladı: Bütün Dünya Peşinde Ama Kayseri'de Yetişiyor
Kayseri'nin coğrafi işaretli gilaburu meyvesinin hasadı, Akkışla ve Bünyan ilçelerinde başladı. Doğada kendiliğinden yetişen bu meyve, ağrı kesici özelliğiyle sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor ve özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yoğun talep görüyor.
Kaynak: AA
Gilaburu, üzüme benzeyen kırmızı rengiyle dikkat çekerken, hem meyve hem de meyve suyu olarak tüketilebiliyor. Önceki yıllarda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmada, bu meyvenin böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Hasat edilen gilaburu, salamura işlemiyle yıl boyunca saklanabiliyor.
AZ BAKIMLA ÇOK YÜKSEK VERİM
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen gilaburu, az bakım gerektiren bir bitki olarak öne çıkıyor. 74 yaşındaki çiftçi Necati Şimşek, "Yılda 3-4 kez sulamak yeterli. Burası bayır, ama verdiğim emekle bu verim başka yerde bulunmaz" dedi. Şimşek, "Bu tadı her yerde bulamazsınız. Diğer bölgelerdeki gilaburular ufak kalıyor" diye ekledi.
TAM ŞİFA DEPOSU
Tansiyon ve kalp hastası olduğunu ifade eden Necati Şimşek, "Sabah dört gilaburu attım ağzıma. Sanki ilacımı yutmuş gibi hissediyorum. Bu meyve benim için armuttan ve elmadan daha değerli," diyerek gilaburunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.
Gilaburuyu çevresindekilere satarken, faydalarını bilenlerin sipariş verdiğini belirten Şimşek, meyvenin sağlık alanındaki şifalı özelliklerinin talebi artırdığını söyledi.
TİCARETİ HIZLA BÜYÜYOR
Fatma Şimşek de ekim döneminden itibaren gilaburu toplamaya başladıklarını ve hem meyveyi hem de salamurasını sattıklarını açıkladı. Gilaburuyu güneş görmeyen yerlerde sakladıklarını ifade eden Şimşek, "İsteyen meyve olarak yiyebilir, isteyen de meyve suyu yapabilir" dedi.
Şimşek, "Kayseri'nin gilaburusu ünlü. İnsanlar hem böbrek sağlığı için hem de şifa amaçlı talep ediyor" diyerek, ticaretin yoğun olduğunu ve İstanbul gibi şehirlerle sürekli bir alışveriş içinde bulunduklarını dile getirdi.