Ağrı Kesiciden 10 Kat Daha Etkili Meyvenin Hasadı Başladı: Bütün Dünya Peşinde Ama Kayseri'de Yetişiyor

AZ BAKIMLA ÇOK YÜKSEK VERİM

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen gilaburu, az bakım gerektiren bir bitki olarak öne çıkıyor. 74 yaşındaki çiftçi Necati Şimşek, "Yılda 3-4 kez sulamak yeterli. Burası bayır, ama verdiğim emekle bu verim başka yerde bulunmaz" dedi. Şimşek, "Bu tadı her yerde bulamazsınız. Diğer bölgelerdeki gilaburular ufak kalıyor" diye ekledi.