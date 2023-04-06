'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber!

Altunışık ve Günaydın, deprem ivme kayıtlarının değerlendirilmesi, yığma yapılarda, köprülerdeki hasar durumu, güçlendirme çalışmaları ve yıkılmaların nedenleri gibi konularda sunum yaparken Çalık ise deprem bölgesindeki eserlerin korunmaları konusunda yürütülen çalışmalar ve alınması gereken önlemleri anlattı.