'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber!
Trabzon'da, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından "deprem" konulu seminer gerçekleştirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalara ağır yaptırımlar gelmesini beklediğini söyledi.
Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki seminere Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ile Doç. Dr. Murat Günaydın, Vakıflar Trabzon Bölge Müdürü İsmet Çalık ve inşaat mühendisleri konuşmacı olarak katıldı.
Altunışık ve Günaydın, deprem ivme kayıtlarının değerlendirilmesi, yığma yapılarda, köprülerdeki hasar durumu, güçlendirme çalışmaları ve yıkılmaların nedenleri gibi konularda sunum yaparken Çalık ise deprem bölgesindeki eserlerin korunmaları konusunda yürütülen çalışmalar ve alınması gereken önlemleri anlattı.
Prof. Dr. Altunışık, konferansın ardından gazetecilere, deprem olduktan sonra Türkiye Deprem Risk Kalkanı Planı kapsamında 13 kurulun aktif olarak çalıştığını söyledi.
Bu kurullarda hasar tespit komisyonu ve yeni yapım teknolojileri komisyonunun birlikte görev aldığını dile getiren Altunışık şöyle devam etti: