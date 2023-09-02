AFAD uyardı! İşte şiddetli yağışların vuracağı kentler...
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 2-3 Eylül tarihlerinde şiddetli yağışların görüleceği kentleri açıkladı.
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeler sonucunda 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun oldu.
3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller ise Ankara, Ordu, Samsun olarak açıklandı.
3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller de şöyle: Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray.