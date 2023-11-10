AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul için uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda; sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşın dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyinde; 11 Kasım Cumartesi günü İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği belirtildi.
Ayrıca Meteoroloji göre, 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ’da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
"ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"
Meteoroloji'nin açıklamasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."