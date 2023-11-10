AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul için uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda; sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşın dikkatli olunması istendi.

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AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyinde; 11 Kasım Cumartesi günü İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

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AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor! - Resim: 2

Ayrıca Meteoroloji göre, 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ’da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor! - Resim: 3

"ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"

Meteoroloji'nin açıklamasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor! - Resim: 4

"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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