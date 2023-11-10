AFAD, aralarında İstanbul ve İzmir olan 8 ili uyardı: Sağanak ve dolu geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyinde; 11 Kasım Cumartesi günü İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği belirtildi.