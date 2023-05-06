Adnan Oktar'ın gözdesiydi: İtirafçı kedicik, ismini değiştirdi
Adnan Oktar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen en gözde 'kedicik'lerinden Beril Koncagül'ün ad ve soyadını değiştirmek için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Koncagül’ün nüfustaki isminin değiştirilerek ‘A.İ.D.’ olarak düzenlenmesine hükmetti.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik yeniden görülen dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmış, mahkeme Oktar'ı toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Konuya ilişkin dosya henüz soruşturma aşamasındayken, örgüt hakkında detaylı şekilde itiraflarda bulunan ve Oktar'ın en gözde 'kedicik'lerinden olan Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.
Örgüt hakkında kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları, dayak, televizyonlarda zorla dans, vücuduna zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması ile ilgili yaklaşık 100 sayfalık ek ifade veren Koncagül, ad ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.
‘Hakkında geçmişte yapılmış ve hala internette olan haberlerden had safhada etkilenmekte’
Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şunlara yer verildi:
"Beril Koncagül toplumu uyarmak adına adeta kendi güvenliğini hiçe sayarak bilgilendirici açıklamalar yapmış ve insanları uyarmıştır. Müvekkilin adı ve soyadı ile internet ortamında yapılacak sorgu neticesinde hakkında olumlu ve olumsuz çok sayıda haber ve videoya ulaşılmaktadır.