Adnan Oktar'ın gözdesiydi: İtirafçı kedicik, ismini değiştirdi

"Beril Koncagül toplumu uyarmak adına adeta kendi güvenliğini hiçe sayarak bilgilendirici açıklamalar yapmış ve insanları uyarmıştır. Müvekkilin adı ve soyadı ile internet ortamında yapılacak sorgu neticesinde hakkında olumlu ve olumsuz çok sayıda haber ve videoya ulaşılmaktadır.