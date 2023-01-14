Adnan Oktar'ın duruşma görüntüleri ortaya çıktı: 'Cinsel gücümde sorun yok, koç gibiyim'
Geçtiğimiz yıllarda tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, "fıtık rahatsızlığı nedeniyle, cinsel ilişkiye giremediği, bu nedenle kadınları elle taciz ettiği" iddialarına verdiği yanıt gündem oldu.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, 12 Kasım 2020 tarihinde görülen duruşmaya ait görüntüler ortaya çıktı.
Hakimin duruşmada sanık Oktar’a “fıtık rahatsızlığı nedeniyle, cinsel ilişkiye giremediği, bu nedenle kadınları elle taciz ettiği” iddialarını sorması üzerine Oktar'ın verdiği yanıt dikkat çekti.
"Cinsel gücümde hiçbir sorun yok, koç gibiyim"
Oktar, iddialara şöyle yanıt verdi:
"Olağanüstü bir insanım. Gökten indim gibi bir iddiam yok. Cinsel gücümde hiçbir sorun yok. Gayet sağlıklıyım, son derece de güçlüyüm.
Evvel Allah koç gibiyim. Olağanüstü bir güce sahibim öyle bir derdim yok. Gayet akıllıyım aklım da başında. Zaten siz de görüyorsunuz."