AKP'li Zengin duyurdu: Para cezalarına zam geliyor

Bu manada yaptığımız düzenlemenin asıl öneminin burada olduğunu ifade etmek isterim. Birinci düzenlememizin özünü süreler oluşturuyor. Şu an içinde bulunduğumuz yargılamaya dair başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var. Gün olarak verilen süreler var. Hafta olarak verilenler var. Doğal olarak bu, karışıklıklara sebebiyet veriyor. İşte bu sebepten kaynaklı olarak, bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade etmiş olacağız" diye konuştu.