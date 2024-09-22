Adalet Bakanlığı 400 Memur Birden Alacak! KPSS Şartı Yok

Toplamda 100 personelin alınacağı bu pozisyon için sınav, 8 Aralık 2024 Pazar günü saat 10:00'da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav ise Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sözlü sınavın yer ve zamanı, Adalet Bakanlığı ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitelerinden duyurulacak.