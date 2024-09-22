Adalet Bakanlığı 400 Memur Birden Alacak! KPSS Şartı Yok
Memur olmak isteyenler dikkat! Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı alacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı, toplamda 400 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alacağını duyurdu. Bu alım, görevde yükselme sınavı ile açık pozisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların yazılı ve sözlü sınav aşamalarını başarıyla geçmeleri gerekiyor.
AÇIK ALIM İLE 300 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALINACAK
Adalet Bakanlığı, 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı için başvuruları kabul edecek. Adayların, yazılı ve sözlü sınavları tamamlaması zorunlu.
SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü, iki farklı merkezde 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 105 dakika sürecek.
Sınav başvuruları, 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden veya ÖSYM merkezlerinden yapılabilir. Geç başvuru tarihi ise 7 Kasım 2024 olarak belirlendi.
GÖREVDE YÜKSELME İLE 100 PERSONEL ALINACAK
Adalet Bakanlığı, öte yandan görevde yükselme kapsamında da İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcıları alacağını açıkladı.
Toplamda 100 personelin alınacağı bu pozisyon için sınav, 8 Aralık 2024 Pazar günü saat 10:00'da Ankara’da gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav ise Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sözlü sınavın yer ve zamanı, Adalet Bakanlığı ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitelerinden duyurulacak.
Adayların başvurularını, 25 Eylül 2024 - 2 Ekim 2024 tarihleri arasında İcra Daireleri Başkanlıkları veya Adalet Komisyonu Başkanlıklarına bizzat yapmaları gerekiyor.