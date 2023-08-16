Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Cem Garipoğlu açıklaması: 'Hukuken söz konusu değil'
14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği söylenerek dosya kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya'nın çektirdiği bir kare ile tartışmalar yeniden alevlendi.
Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi ile çekilen fotoğrafının ardından hafızalardan hiç silinmeyen Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündeme geldi. 14 yıl önce işlenen korkunç cinayet sonrası Cem Garipoğlu'nun öldüğü iddia edilmişti. Garipoğlu'nun ölüp ölmediği tartışmaları sürerken, "Mezarı açılacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı yanıt verdi.
Türkiye'yi sarsan cinayetin katili 2014'te cezaevinde intihar ettiği iddia edilmiş, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmemişti. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.
Bakan Tunç yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu.
Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı.