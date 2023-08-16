Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Cem Garipoğlu açıklaması: 'Hukuken söz konusu değil'

Türkiye'yi sarsan cinayetin katili 2014'te cezaevinde intihar ettiği iddia edilmiş, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmemişti. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.