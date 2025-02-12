Acun Ilıcalı Survivor’da Açıkladı: Olmaması Gereken Defalarca Oldu
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de mücadele her geçen gün daha da kızışıyor. 11 Şubat Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya geçen mücadelede kazanan taraf Gönüllüler Takımı oldu. 12-6’lık skorla galibiyete ulaşan takım, ada konseyine avantajlı gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Konseyde sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor’da her sezon karşılaşılan kural ihlali durumunun bu yıl da tekrarlandığını belirterek bir yarışmacının hırsızlık yaptığını açıkladı.
Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.
HİKMET’E CEZA
Olayın baş kahramanı olan Hikmet, konseyde savunma yaparken, "Maalesef hiçbir şey alamadım" diyerek durumu hafifletmeye çalıştı. Ancak Ilıcalı, yanıltıcı açıklama yaptığı gerekçesiyle cezasını artırdı.
Ilıcalı, "Yalandan dolayı cezana 2 ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek" diyerek uyarıda bulundu.
Normalde 2 ödülden men edilmesi planlanan Hikmet, cezanın artırılmasıyla 6 ödülden yararlanamayacak. Ilıcalı, “Hikmet ama benim eklediklerimle 6 ödülden yararlanamayacaksın. Burası Survivor, adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması" ifadelerini kullandı.
HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Konseyde eleme potasına gidecek ikinci isim de belirlendi. Arkadaşlarından en çok oyu alan Serenay, eleme adayı oldu. Böylece Sevgi’nin ardından Serenay da potaya girerek eleme heyecanını yaşamaya başladı.
Survivor’da gerilim giderek tırmanıyor. Önümüzdeki günlerde ada konseyinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.