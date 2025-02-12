Acun Ilıcalı Survivor’da Açıkladı: Olmaması Gereken Defalarca Oldu

Konseyde sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor’da her sezon karşılaşılan kural ihlali durumunun bu yıl da tekrarlandığını belirterek bir yarışmacının hırsızlık yaptığını açıkladı.

Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.