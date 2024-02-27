'Acil' notu ile açıklanan rapor: İşte İstanbul'un en tehlikeli 7 ilçesi!

"2 MİLYON NÜFUS ARTIŞI"

- Rezerv alan konusuyla ilgili öne çıkan en önemli ve en tehlikeli alanların başında Kanal İstanbul güzergahı gelmektedir. Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanlarda merkezi yönetim tarafından yapılan açıklamalara göre 500 bin, İPA’nın analizine göre 2 milyon yeni nüfus artışı öngörülmektedir.