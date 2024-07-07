A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: Artık Çok Daha Kolay Olacak

Orta seviyede silindir gücüne sahip motosikletlerin kullanımını yaygınlaştırarak İstanbul gibi büyükşehirlerdeki trafiğe de çözüm bulmayı amaçlayan düzenlemelere ise hem olumlu hem de olumsuz tepkiler geliyor.

DÜZENLEMEYE TEPKİ GÖSTERENLER DE VAR



Atılan adımların sevindirici olduğunu ve Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle otomobil sahibi olmanın mümkün olmadığını, bu nedenle motosikletin teşvik edilmesi gerektiğini savunanların yanı sıra, birçok kişi düzenlemeleri "trafik güvenliğini tehliye sokma" noktasında eleştiriyor.