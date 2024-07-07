A-B-C-D-E Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: Artık Çok Daha Kolay Olacak
Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 araç bulunurken, milyonlarca ehliyet sahiplerini ilgilendiren düzenlemeler 2024 yılında hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyetlerin kapsamına 125 cc motosikletler de dahil edilirken, yaz aylarında atılacak yeni adımlar ile sürücü kimliklerinin kapsamında önemli bir değişikliğe gidileceği öğrenildi.
Türkiye'de ehliyet sahibi kişi sayısı 2024 yılında 33 milyonu aşarak tüm zamanların en üst seviyesine çıkmış durumda. Sürücü ve taşıt sayısındaki artış, özellikle büyükşehirlerde çözülemez bir trafik girdabına yol açarken, trafiğin yoğunluğunu düşürmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler gelmeye devam ediyor.
Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen düzenleme ile halihazırda 50 cc'lik silindir büyüklüğüne kadar motosiklet kullanabilmelerine imkan tanınan B sınıfı ehliyetli sürücülerin yetkileri, 125 cc'ye kadar yükseltilmişti. Bu değişiklikle birlikte milyonlarca sürücü, yalnızca direksiyon eğitimini tamamlayarak mevcut ehliyeti ile 125 cc motosiklet kullanabilme hakkı kazandı. Değişikliğin ardından ehliyetlere ilişkin yeni bir düzenleme daha gündeme geldi.
EHLİYETLERİN KAPSAMI YENİDEN DEĞİŞTİRİLECEK
Geçtiğimiz yıllarda bu alandaki ilk düzenlemeleri yürürlüğe koyan hükümet, milyonlarca sürücünün talepleri sonrası M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde aranan 18 yaş şartını 16'ya indirmişti. Ayrıca D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı da 24'e çekildi.
Ancak kamuoyunda en çok yankı uyandıran ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme bu yılın ilk aylarında Meclis'ten geçti. Türkiye'deki ehliyetlerin çok büyük bölümünün yer aldığı B sınıfı ehliyetlerde yapılan değişiklik ile bu statüde sürücü kimliğine sahip olan milyonlarca vatandaş için 50 cc olarak belirlenen motosiklet sürme yetkisi, 125 cc'ye çıkarılmıştı.
MİLYONLARCA SÜRÜCÜ İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren B sınıfı ehliyet kararının ardından bu kişilerin birçok motosikleti kullanabilmeleri için harç ödeme zorunluluklarına son verilirken, ehliyet alanındaki değişikliklerin devam edeceği öğrenildi.
Ağır motosiklet olarak kabul edilen 125 cc üzerindeki araçlar belirlenen A sınıfı ehliyetlere koyulan 20 yaş şartının devam ettirileceği belirtilirken, yılın ilk aylarında B sınıfı ehliyetlere tanınan ayrıcalığın kapsamının genişlemesi ve a2 sınıfı ehliyetleri kapsayan motosikletlerin de bu uygulamaya dahil edileceği bekleniyor.
Orta seviyede silindir gücüne sahip motosikletlerin kullanımını yaygınlaştırarak İstanbul gibi büyükşehirlerdeki trafiğe de çözüm bulmayı amaçlayan düzenlemelere ise hem olumlu hem de olumsuz tepkiler geliyor.
DÜZENLEMEYE TEPKİ GÖSTERENLER DE VAR
Atılan adımların sevindirici olduğunu ve Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle otomobil sahibi olmanın mümkün olmadığını, bu nedenle motosikletin teşvik edilmesi gerektiğini savunanların yanı sıra, birçok kişi düzenlemeleri "trafik güvenliğini tehliye sokma" noktasında eleştiriyor.
Yapılan uygulamanın "Hindistanlaşma" olduğunu belirten kullanıcılar, motosiklet kullanımının çok daha ciddi sınavlarla denetlenmesi gerektiğini belirterek, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanmasının mantıklı olmadığını savunmakta.