81 İldeki ATM'leri Kapsıyor: Para Çekme Sisteminde Zorunlu Dönem
Artan dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı ATM'lerde basit şifre kullanımına son veriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ATM'lerde kullanılan tahmin edilebilir şifreler için yeni bir düzenleme getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
ATM'ler için getirilen son düzenlemeyle birlikte kolay tahmin edilebilen şifreler yasaklanacak ve güvenli şifre kullanımı zorunlu hale gelecek. Banka ve kredi kartlarında kullanılan şifreler için sistem, müşterilere şifre değiştirme uyarısı verecek.
BU ŞİFRELER YASAKLANACAK
'1923', '1453', '1903' gibi tarih temelli şifreler ile ardışık sayılar (1234 gibi) ve kolay kombinasyonlar (0000, 1111) artık kullanılmayacak. Bu tür şifreler, siber suçluların şifreleri tahmin ederek hesaplara erişmesini kolaylaştırıyor.
BASİT ŞİFRELERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
Basit şifreler, banka sistemlerinin sağladığı güvenlik algoritmalarını etkisiz hale getirebilir. Kötü niyetli kişiler basit şifreleri tahmin ederek hesaplardaki paraları çalabilir, bu da yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda kredi notunun düşmesine ve kimlik hırsızlığı gibi sorunlara yol açabilir.
ZORUNLU HALE GELECEK
Yeni düzenleme ile birlikte, güçlü şifre kullanımı zorunlu hale gelecek ve ATM'den para çekerken kullanıcılar şifrelerini değiştirmek için uyarılacak. Bu adım, kullanıcıların hesaplarını daha güvenli hale getirecek ve dolandırıcılık riskini azaltacak.