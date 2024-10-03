81 İldeki ATM'leri Kapsıyor: Para Çekme Sisteminde Zorunlu Dönem

BU ŞİFRELER YASAKLANACAK

'1923', '1453', '1903' gibi tarih temelli şifreler ile ardışık sayılar (1234 gibi) ve kolay kombinasyonlar (0000, 1111) artık kullanılmayacak. Bu tür şifreler, siber suçluların şifreleri tahmin ederek hesaplara erişmesini kolaylaştırıyor.