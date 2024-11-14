81 İlde Şaşırtan DNA Araştırması: Türklerin Genetik Olarak En Çok Benzediği Millet Ortaya Çıktı
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öncülüğünde, Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Rockefeller, Yale, Cardiff ve Icahn School of Medicine gibi önde gelen kurumlardan destek alınarak yürütülen 10 yıllık bir çalışma, Türk toplumunun genetik yapısına dair önemli bilgiler sundu. Araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden 4 bin kişinin DNA’sı incelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmanın sonuçları, Türk toplumunun Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu topluluklarıyla genetik benzerlikler taşıdığını gösterdi. Bilimsel ekibin lideri Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Türklerin genetik yapısının hem Doğu hem de Batı’nın izlerini taşıyarak çeşitli kültürlerin ve toplulukların kesif bir köprüsü niteliğinde olduğunu belirtti.
İTALYA VE İSPANYA İLE YAKIN BAĞLANTI
Özçelik, genetik açıdan Avrupa toplumları ile özellikle İtalya'nın Toscana bölgesi ve İspanya ile dikkat çeken benzerlikler bulunduğunu kaydetti. Bu benzerliklerin, Cilalı Taş Devri'nden itibaren gerçekleşen göç hareketlerinin bir sonucu olabileceği ifade edildi.
AKRABA EVLİLİKLERİ VE GENETİK RİSKLER
Araştırma, Türkiye'de yaygın olan akraba evliliklerinin yarattığı genetik risklere de dikkat çekti. Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisi Ece Kars, bu evliliklerin akrabalık katsayısını yükselttiğini ve bazı kalıtsal hastalıkların görülme olasılığını artırdığını belirtti.
GENİŞ KAPSAMLI VERİ TABANI OLUŞTURULDU
Araştırmacılar, bugüne kadar Türk toplumuna dair en geniş kapsamılı genetik veri tabanını oluşturduklarını ve nadir genetik değişikliklerin tespitiyle obezite, diyabet gibi hastalıklara dair genetik yatkınlık çalışmalarında önemli bir temel sunulduğunu vurguladılar.
ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI
Araştırma, Amerikan Bilimler Akademisi’nin resmi yayın organı Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanarak uluslararası bilim camiasında gençekten çok ses getirdi.