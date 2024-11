81 İlde Şaşırtan DNA Araştırması: Türklerin Genetik Olarak En Çok Benzediği Millet Ortaya Çıktı

GENİŞ KAPSAMLI VERİ TABANI OLUŞTURULDU

Araştırmacılar, bugüne kadar Türk toplumuna dair en geniş kapsamılı genetik veri tabanını oluşturduklarını ve nadir genetik değişikliklerin tespitiyle obezite, diyabet gibi hastalıklara dair genetik yatkınlık çalışmalarında önemli bir temel sunulduğunu vurguladılar.

ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI

Araştırma, Amerikan Bilimler Akademisi’nin resmi yayın organı Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanarak uluslararası bilim camiasında gençekten çok ses getirdi.