81 İlde Şaşırtan DNA Araştırması: Türklerin Genetik Olarak En Çok Benzediği Millet Ortaya Çıktı

Araştırmanın sonuçları, Türk toplumunun Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu topluluklarıyla genetik benzerlikler taşıdığını gösterdi. Bilimsel ekibin lideri Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Türklerin genetik yapısının hem Doğu hem de Batı’nın izlerini taşıyarak çeşitli kültürlerin ve toplulukların kesif bir köprüsü niteliğinde olduğunu belirtti.