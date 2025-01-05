7’den 70’e Herkes Sarıkamış’ta, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor'
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde eksi 15 derecede Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılına özel bir anma töreni gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan 7’den 70’e herkes, Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.
Kaynak: AA
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında gurur verici anlar öne çıktı.
GENÇ, YAŞLI, ÇOCUK HERKES GELDİ
Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında genç, yaşlı, çocuk çok sayıda kişi Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde tek tek günün önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi.
ÖZGÜR ÖZEL DE TÖRENE KATILDI
Yürüyüş için oluşturulan alanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da bir araya geldi.
Soğuk hava şartlarına rağmen yoğun kalabalığın oluştuğu etkinlikte jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.