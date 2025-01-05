7’den 70’e Herkes Sarıkamış’ta, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor'

ÖZGÜR ÖZEL DE TÖRENE KATILDI

Yürüyüş için oluşturulan alanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da bir araya geldi.