'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de yayımlanan Sesimi Duyan Var Mı? programında beklenen İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı. Görür beklenen İstanbul depremiyle ilgili de konuştu.

Deprem
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı - Resim: 1

Türkiye’yi sarsan deprem fırtınası sonrası deprem gerçeği bir kez daha gündemimize girdi. Candaş Tolga Işık, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür birlikte “Sesimi Duyan Var Mı?” dedi.

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'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı - Resim: 2

Görür, programda İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı.

Görür'ün açıklamalarından satır başları;

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'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı - Resim: 3

İstanbul’da beklediğimiz deprem minimim 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor. 

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'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı - Resim: 4

Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir. Büyüklük ortaya çıkan enerji miktarıdır. 

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