'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de yayımlanan Sesimi Duyan Var Mı? programında beklenen İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı. Görür beklenen İstanbul depremiyle ilgili de konuştu.
Türkiye’yi sarsan deprem fırtınası sonrası deprem gerçeği bir kez daha gündemimize girdi. Candaş Tolga Işık, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür birlikte “Sesimi Duyan Var Mı?” dedi.
Görür, programda İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı.
Görür'ün açıklamalarından satır başları;
İstanbul’da beklediğimiz deprem minimim 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor.
Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir. Büyüklük ortaya çıkan enerji miktarıdır.