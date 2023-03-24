7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'

6 Şubat tarihindeki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır. Normal şartlarda 20 km uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklügüne varan deprem üretebilir. Benzer şekilde daha güneydeki 40 km uzunluğundaki fay segmenti ise 7.0 büyüklüğüne varan depremler üretebilir.