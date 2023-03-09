63 bin TL maaş ile personel alınacak: En az 70 KPSS puanı isteniyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin personel alım ilanı gündeme oturdu. Üniversitenin verdiği maaş dikkat çekti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş aile personel alımı yaptığını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklama ve başvuru şartları şöyle:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca personel alımı yapacağını açıkladı.
Başvuru süreci ve detaylarına ilişkin tüm ayrıntıları duyuran kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 42.320 TL en yüksek 63.480 TL maaş ödemesi yapacağını açıkladı.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı başvuruları 27 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 20 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Adaylar bilisimbasvuru.ikc.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapacak.