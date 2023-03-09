63 bin TL maaş ile personel alınacak: En az 70 KPSS puanı isteniyor

Başvuru süreci ve detaylarına ilişkin tüm ayrıntıları duyuran kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 42.320 TL en yüksek 63.480 TL maaş ödemesi yapacağını açıkladı.