500 bin sözleşmeli personele kadro: İşte düzenlemenin detayları ve yeni haklar....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamasının ardından mevzuat düzenlemesi ile hayata geçirilen uygulamayla kamuda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel kadroya geçecek. İşte mevzuattaki değişikler ve kadroya geçecek sözleşmeli personellerin yeni hakları...
Kamuda çalışan farklı statülerdeki 500 bin personel yapılan yasal düzenlemeyle ve mevzuat değişikliği ile kadroya alındı.
Mevzuat değişikliği ile sözleşmeli personel tanımı yeniden belirlendi. Değişiklik ile, sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş ise 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecek.
Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek ve daha sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak Kurumlar arası nakil hakkı ise 4 yılın sonunda mümkün olacak.
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ İLE SAHİP OLACAĞI HAKLAR
*Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek
* Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek
* Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak