500 bin sözleşmeli personele kadro: İşte düzenlemenin detayları ve yeni haklar....

Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek ve daha sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak Kurumlar arası nakil hakkı ise 4 yılın sonunda mümkün olacak.