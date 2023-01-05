İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 5 Ocak 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 5 Ocak 2023 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?